Украинская ассоциация футбола утвердила расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины
27.02.2020, 12:18, Новости дня
Украинская ассоциация футбола 27 февраля на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины.
В 1/4 финала Кубка Украины примут участие пять представителей Премьер-лиги, две команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги чемпионата Украины.
Расписание матчей 1/4 финала:
11 марта
«Динамо» – «Александрия». Киев, НСК «Олимпийский». Начало матча – 19.30;
«Минай» – «Ингулец». Минай, «Минай-Арена». Начало матча – 15.00;
«Альянс» – «Мариуполь». Сумы, «Юбилейный». Начало матча – 18.00.
12 марта
«Десна» – «Ворскла». Чернигов, Стадион имени Юрия Гагарина. Начало матча – 19.00.
В 1/4 финала Кубка Украины команды сыграют по одному матчу.
Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая.
Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий «Шахтер», который в финале обыграл «Ингулец» (4:0).
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