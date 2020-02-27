Украинская ассоциация футбола утвердила расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины

27.02.2020, 12:18, Новости дня

Украинская ассоциация футбола 27 февраля на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины.

В 1/4 финала Кубка Украины примут участие пять представителей Премьер-лиги, две команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги чемпионата Украины.

Расписание матчей 1/4 финала:

11 марта

«Динамо» – «Александрия». Киев, НСК «Олимпийский». Начало матча – 19.30;

«Минай» – «Ингулец». Минай, «Минай-Арена». Начало матча – 15.00;

«Альянс» – «Мариуполь». Сумы, «Юбилейный». Начало матча – 18.00.

12 марта

«Десна» – «Ворскла». Чернигов, Стадион имени Юрия Гагарина. Начало матча – 19.00.

В 1/4 финала Кубка Украины команды сыграют по одному матчу.

Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая.

Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий «Шахтер», который в финале обыграл «Ингулец» (4:0).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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