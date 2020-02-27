В РФ задержали четырех граждан Украины. Их подозревают в изготовлении наркотиков

27.02.2020, 12:18, Новости дня

В России по подозрению в совершении уголовного преступления задержали четырех граждан Украины. Об этом 27 февраля «Интерфакс-Украина» сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. 

«В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах УФСИН РФ. Упомянутые лица обеспечены адвокатской защитой», – рассказали в ведомстве. 

26 февраля на расширенном заседании коллегии МВД РФ глава министерства Владимир Колокольцев рассказал, что задержанные украинцы подозреваются в изготовлении наркотиков, пишет ТАСС. 

По его словам, российские правоохранители в ходе спецоперации ликвидировали во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины. Наркотики из лаборатории распространяли в городах Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Спецоперация длилась пять месяцев. В ходе ее проведения сотрудники полиции изъяли около тонны наркотического средства альфа-PVP и более 1800 кг прекурсоров.

«Интерфакс» со ссылкой на информацию МВД России сообщает, что задержанные украинцы арестованы. 

По данным «Комсомольской правды», правоохранители вышли на след организаторов нарколаборатории после задержания их сообщников, которые развозили наркотики по регионам. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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