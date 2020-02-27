Россиянку задержали в Турции по подозрению в контрабанде наркотиков

27.02.2020, 12:12, Новости дня

Власти Турции задержали гражданку РФ в связи с подозрением в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию республики запрещенного наркотического вещества, говорится в распространенном заявлении генконсульства РФ в Стамбуле.

«Утром 27 февраля при прилете в аэропорт Стамбула турецкой службой безопасности была задержана гражданка Российской Федерации Крылова Наталья Олеговна. По поступлении указанной информации от супруга задержанной генконсульство незамедлительно обратилось к местным компетентным органам за пояснениями. Согласно полученным на данный момент сведениям, задержание Натальи Крыловой произведено в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещенного наркотического вещества», – передает ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Ранее спецслужбы Турции задержали 12 россиян за связи с ИГ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Глава Чувашии заставил спасателя прыгать за ключами от машины. Глава МЧС обвинил его в неэтичном поведении

23.02 / В Турции увеличилось число жертв землетрясения

27.12 / Фонд Катерины Тихоновой приобрел контрольный пакет акций компании «Иннотех

21.01 / Неустановленный смартфон с селфи-камерой на 44 Мп появился на фото

15.01 / Опровергнуты сообщения о попытках США помешать российским патрулям в Сирии

18.01 / Медведева вывели из зоны абсолютной публичности – Венедиктов

28.01 / Названы самые популярные профессии у молодежи в 2019 году

17.02 / Двое погибших: в Дагестане водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Видео

14.02 / Лукашенко: директора сахарных заводов готовы грузить навоз, чтобы не попасть в тюрьму

29.01 / Наука: Тип личности человека связан с его кишечными бактериями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика