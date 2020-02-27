Анонсирован визит Путина в парк развлечений «Остров мечты»

27.02.2020, 12:12, Новости дня

Президент Владимир Путин в четверг осмотрит тематический парк «Остров мечты» в Москве, который будет открыт 29 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он съездит и посмотрит тематический парк «Остров мечты». Это новый объект, прекрасный объект, который на днях будет торжественно открыт в Москве. Прекрасный пример крупных частных инвестиций, собственно, с помощью которых и создается комфортная городская среда», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Остров мечты» – первый в РФ и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, строящийся в Нагатинской пойме Москвы. Его открытие запланировано на 29 февраля.



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