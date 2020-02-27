Мэр Москвы не считает дискриминацией проверки граждан Китая из-за коронавируса

27.02.2020, 12:09, Новости дня

Режим изоляции для иностранцев, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, в том числе граждан Китая. Об этом в письме послу КНР в России Чжану Ханьхуэю написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он объяснил принимаемые меры заботой о здоровье жителей столицы на фоне «острой ситуации по распространению вируса в ряде государств Азии и Европы».

«Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания», – отметил Собянин в письме.

Мэр Москвы попросил посла КНР с пониманием отнестись к вынужденным мерам и отметил, что режим изоляции подразумевает запрет на передвижение по городу, в том числе на общественном транспорте. С 22 февраля в Москве было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции, из них 80 человек – граждане Китая.

Накануне посольство Китая обратилось к московским властям с просьбой проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте. В дипмиссии напомнили о высоком уровне российско-китайских отношений и заявлениях российской стороны о недопустимости дискриминации китайских граждан.

21 февраля Сергей Собянин сообщил, что в Москве начали проводить рейды и использовать систему распознавания лиц для контроля людей, помещенных под карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам мэра, рейды проводятся по местам возможного проживания граждан КНР – гостиницам, общежитиям и частным квартирам. Всех, кто прибывает в Москву из КНР, изолируют по месту жительства или пребывания, например, в гостиницах. Тех, у кого обнаружили высокую температуру или другие симптомы заболевания, госпитализируют.

20 февраля Московский метрополитен поручил своим сотрудникам останавливать граждан Китая для анкетирования. В анкете приезжие из КНР должны сообщать дату и цель прибытия, место фактического проживания, рассказать о симптомах ОРВИ, если они есть, проходили ли они карантин и планируют ли в ближайшие 15 суток покидать Москву.

Ранее «Мосгортранс» разослал водителям общественного транспорта сообщения с просьбой уведомлять диспетчеров и полицию о том, что в салоне находятся лица китайской национальности. В пресс-службе организации заявили, что цель этих действий – «обеспечение комфорта и безопасности на транспорте».