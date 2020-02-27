В Казахстане похоронили погибшего в СИЗО активиста Дулата Агадила. Накануне похорон прошли тысячные протесты

27.02.2020, 12:09, Новости дня

В Казахстане в поселке Талапкер Акмолинской области простились с активистом Дулатом Агадилом, о смерти которого в следственном изоляторе в результате предполагаемой «острой сердечной недостаточности» 25 февраля сообщила полиция.

На поминальную молитву у местной мечети собрались около тысячи человек. Проститься с активистом пришли многочисленные сторонники и активисты, сообщает Радио Азаттык.

Обернутое в ковер тело мужчины понесли на кладбище вблизи поселка, где жил Агадил. Участники процессии кричали: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). Этот призыв звучит на многих протестных акциях в Казахстане, он адресован бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Он ушел в отставку в марте 2019 года, но по-прежнему сохраняет широкие властные полномочия.

Накануне стало известно, что полиция задержала по крайней мере восемь человек, направлявшихся из регионов в Акмолинскую область для участия в гражданской панихиде в Талапкере.

Траурные акции в память Агадиле прошли сегодня и в других городах Казахстана – Алматы, Таразе, Уральске, Шымкенте. В Алматы около 80 человек собрались у монумента Независимости на площади Республики. В руках у многих были фото Дулата Агадила. Собравшиеся выступили с политическими требованиями и обвинили в смерти активиста действующую власть. После прочтения молитвы они призвали «наказать тех, чьи действия стали причиной» смерти активиста.

Агадила задержали 24 февраля: активисты сообщили в соцсетях, что мужчину забрали из дома неизвестные в штатском. На опубликованных кадрах люди в гражданской одежде задерживают Дулата Агадила дома с применением силы, усаживают его в автомобиль без опознавательных знаков и увозят в неизвестном направлении.

Через несколько часов после задержания активист, по версии милиции, умер в СИЗО от сердечного приступа. Пресс-служба департамента полиции подтвердила, что «24 февраля примерно в 21:00 Дулат Агадил был задержан у себя дома и в дальнейшем доставлен в следственный изолятор». По версии силовиков, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В то же время его родные и знакомые говорят, что он не употреблял алкоголь и не страдал от болезней сердца.

В прошлом году 43-летний активист неоднократно привлекался к административной ответственности за протесты и провел в общей сложности под административным арестом более 60 дней. В середине ноября он сбежал из изолятора в селе Акмол, где содержался под административным арестом. Его родственники и сторонники, а также правозащитники высказывали опасения, что Агадила могли в изоляторе избивать.

Обеспокоенность в связи со смертью активиста в следственном изоляторе выразили представитель Государственного департамента США, посольство Великобритании в Казахстане и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Дипломаты настоятельно призвали власти Казахстана обеспечить тщательное и прозрачное расследование его смерти.