Иркутские полицейские электрошокером пытались разбудить пассажира такси. Он скончался, полицейских арестовали

27.02.2020, 12:08, Новости дня

В Иркутске возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками полиции в связи с гибелью уснувшего в такси пассажира, сообщает областное управление Следственного комитета. 24-летний житель Иркутска Дмитрий Харченко умер после того, как силовики ударили его электрошокером, пытаясь разбудить.

Инцидент произошел 15 февраля, но широко известно о нем стало сегодня после выступления городского депутата Александра Квасова. Он опубликовал трансляцию слушаний на своей странице в фейсбуке.

 

По словам депутата, пострадавший заснул в такси между тремя и четырьмя часами утра. Водитель не смог его разбудить и попросил сделать это сотрудников полиции. Те решили привести его в чувство с помощью электрошокера.

В пресс-службе ГУ МВД Иркутской области сообщили, что «человек находился в бессознательном состоянии». «Говорить о том, что действия сотрудников могли привести к гибели человека, пока преждевременно», – сказал представитель полиции.

Полицейские уволены, против них возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Им грозит до 10 лет заключения. Ранее мать погибшего сообщила в фейсбуке, что полицейские помещены под стражу на два месяца.

 



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