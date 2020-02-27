Украинка заразилась коронавирусом в Италии, она в больнице

27.02.2020, 12:08, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что украинка, которая находилась в Италии, заразилась коронавирусом и находится на лечении в больницы.

«По информации генерального консульства Украины в Неаполе, по

состоянию на сегодня в Италии подтвержден один случай заражения

коронавирусом среди граждан Украины. Гражданка Украины, 26 лет, работает на севере Италии в город Кремона, — сообщили в пресс-службе МИД Украины. — Она приехала на юг Италии в город Чиленто,

провинция Салерно, навестить родителей».

Девушка находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе, ее состояние, по данным дипломатов, не критическое. Родственники, которых она навещала, находятся на карантине.

Накануне первый заболевший коронавирусом был обнаружен в Грузии: это мужчина, который приехал в страну из Ирана через Азербайджан.

Общее число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, утром 27 февраля превысило 82 тысячи человек. Погибли более 2800 человек, вылечились почти 33 тысячи человек: остальные находятся под наблюдением врачей.