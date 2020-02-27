Украинка заразилась коронавирусом в Италии, она в больнице

27.02.2020, 12:08, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что украинка, которая находилась в Италии, заразилась коронавирусом и находится на лечении в больницы. 

«По информации генерального консульства Украины в Неаполе, по

состоянию на сегодня в Италии подтвержден один случай заражения

коронавирусом среди граждан Украины. Гражданка Украины, 26 лет, работает на севере Италии в город Кремона, — сообщили в пресс-службе МИД Украины. — Она приехала на юг Италии в город Чиленто,

провинция Салерно, навестить родителей». 

 

Девушка находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе, ее состояние, по данным дипломатов, не критическое. Родственники, которых она навещала, находятся на карантине.

 

Накануне первый заболевший коронавирусом был обнаружен в Грузии: это мужчина, который приехал в страну из Ирана через Азербайджан. 

 

Общее число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, утром 27 февраля превысило 82 тысячи человек. Погибли более 2800 человек, вылечились почти 33 тысячи человек: остальные находятся под наблюдением врачей. 

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Журналист Семена выехал на лечение на материковую Украину

07.02 / Сытник пообещал обратиться в ЕСПЧ по делу о своем отдыхе в Ровенской области

27.02 / Врачи спасли от смерти пенсионерку, которая боролась с комаром

25.02 / Чапкис: Когда я родился, лицо было густо заросшим волосами. Меня даже хотели утопить, как котенка

23.01 / «Укртрансгаз» обратился в ГБР и НАБУ из-за риска срыва отопительного сезона

22.01 / Российско-польский спор о прошлом на фоне 75-летия освобождения Освенцима

07.02 / Представлен новый недорогой смартфон Realme C3

25.02 / Куда приведет Россию погоня за «оружием будущего»?

03.02 / Российская фирма потребовала от партии французской оппозиционерки Марин Ле Пен €9 млн

11.02 / Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика