«Такси от банка»: Находчивые мошенники придумали для россиян новую схему

27.02.2020, 12:06, Новости дня

Звонят потенциальной жертве и сообщают о списании денег с карт, предлагая «проехаться» до ближайшего банкомата для перевода средств на «безопасный» счет.

Прогресс и у мошенников не стоит на месте. На этот раз они придумали свежую и оригинальную схему обмана россиян под «кодовым» названием «такси от банка». И как всегда, рассчитана она на доверчивых граждан.

Как рассказал представитель Альфа-банка Алексей Голенищев, получивший уже жалобы от нескольких клиентов, людям звонили и сообщали о списании денег с карт. Поскольку у «намеченной» жертвы не было интернет-банка, соответственно, узнать правда это или нет, она не могла. И тут-то звонивший предлагает такси до ближайшего банкомата, чтобы перевести деньги на якобы безопасный счет. Причем такси якобы от банка, соответственно, бесплатно. Чем все заканчивается, догадаться несложно. Доверчивых клиентов убеждают, что так банки заботятся о них. Причем, и номер телефона, с которого звонили жертве, тоже не вызывает подозрений, начинаясь с «8 800» как многоканальный.

В Ак Барс Банке тоже поступали жалобы от пострадавших по аналогичной схеме. В свою очередь работающий директором информационной безопасности в банке «Открытие» Илья Сулоев высказывает опасение, что количество подобных случаев в крупных городах будет только расти. Раньше кражи с карт были примитивнее — люди сами направо-налево пересылали фото, а вычислить Пин-код и подобрать пароль умельцам раз плюнуть.