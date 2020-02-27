Мишустин: пострадавшим от паводка в Приамурье выделят 2,5 миллиарда рублей

27.02.2020, 12:06, Новости дня

Почти два с половиной миллиарда рублей выделит дополнительно в этом году правительство РФ на социальную поддержку граждан, потерявших жилье в результате мощного паводка в Приамурье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области, передает телеканал "Россия 24".

В ходе заседания кабинета министров председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что прошлым летом паводки нанесли этим регионам огромный ущерб, многие жители остались без крыши над головой или их дома были серьезна повреждены.

Премьер-министр напомнил, что по поручению президента на ликвидацию последствий стихии было направлено свыше 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.

В этом году дополнительно будет выделено в два раза больше — почти 2,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на выплаты семьям, ремонт, строительство, покупку нового жилья. Помощь получат около полутора тысяч семей.



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