На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

27.02.2020, 12:06, Новости дня

В траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в подмосковных Мытищах началось прощание с маршалом Дмитрием Язовым. На церемонии выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране", – цитирует Шойгу ТАСС.

По словам министра, Язов вошел в историю РФ – "сегодня это можно с уверенностью сказать".

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал Язова одним из выдающихся советских военачальников.

"Дмитрий Тимофеевич был разносторонне подготовленный и высокоэрудированный человек. Знал много стихов и сам писал стихи, написал много книг", – рассказал Герасимов.

О кончине Дмитрия Язова стало известно 25 февраля. Он умер после продолжительной болезни на 96-м году жизни.

Прошедший Великую Отечественную войну, Язов был последним министром обороны-фронтовиков. В 1990 году Язов он получил звание маршала Советского Союза – последний в истории.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Журналисты заявили о гордости Трампа за победу Путина на выборах в России

19.02 / Теннисист Доминик Тим одержал победу на старте турнира в Рио-де-Жанейро

09.02 / Грэм: Джулиани должен передать собранные в Украине материалы в Минюст

03.02 / Ученые нашли возможную причину нарушения памяти и внимания у детей

02.02 / ВОЗ уточнила, кому чаще всего передается коронавирус

24.02 / Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка

11.02 / Украина решила не назначать посла в России

18.02 / Эксперты ОНФ: экологическую ситуацию в Чите необходимо улучшать

19.02 / Корейскую туристку ограбили в подъезде дома во Владивостоке

13.01 / Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика