Фанаты «Формулы-1» назвали болид команды Квята самым красивым

27.02.2020, 12:06, Новости дня

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" провели накануне старта нового сезона конкурс среди команд-участниц на самую красивую боевую раскраску болидов. Выбор делали фанаты "Ф-1" и они назвали лучшей ливрею "конюшни" Alpha Tauri.

Всего в опросе приняли участие более 50 тыс. болельщиков и машины команды, за которую выступает россиянин Даниил Квят, выиграла голосование с огромным отрывом – за нее проголосовали почти 20 тыс. фанатов или 40% всех участников опроса. Расположившийся на втором месте McLaren получил всего 4,8 тыс. голосов или 10%, а за ставшую третьей ливрею Renault проголосовало 4,3 тыс. человек или 9%.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / РКК «Энергия» создала разгонный блок для «Ангары»

10.02 / Петербургский чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

19.02 / СК завел два новых дела после обстрелов в Донбассе

22.01 / Эксперты: Депрессия может привести к развитию рака

22.02 / «Яблоко» исключило из своих рядов Максима Каца и его сторонников

20.02 / Меркель отреагировала на нападение в Ханау

18.02 / Россиянам с «серой» зарплатой начнут отказывать в кредитах

22.01 / Премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США

06.02 / Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и стал фигурантом уголовного дела

11.02 / Праймериз демократов в Нью-Гэмпшире: развитие событий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика