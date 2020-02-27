Подтопления на Алтае будут предотвращать с помощью наливных дамб

27.02.2020, 12:06, Новости дня

Впервые подтопления на Алтае будут предотвращать при помощи наливных дамб. Об этом рассказал замминистра по чрезвычайным ситуациям ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Виктор Яцуценко в рамках совещания в Барнауле.

Так как предварительные прогнозы по паводкам в регионе являются неутешительными, было принято решение о том, чтобы заранее направить в край специалистов Сибирского спасательного центра. Помимо этого, в регион перебросят оперативную группу с беспилотными авиасистемами, которые будут вести мониторинг паводковой обстановки. Спасатели также планируют доставить на Алтай водоналивные дамбы для защиты территории от подтоплений.

"Наливные защитные сооружения успешно применялись на Дальнем Востоке. С учетом этого опыта, мы подготовим обращение к председателю правительства с просьбой вскрыть существующий резерв и выделить наливные дамбы общей протяженностью от 7 до 10 километров для заблаговременной переброски с помощью авиации этих сооружений в населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой подтопления", — рассказал ГТРК "Алтай" замруководителя МЧС РФ Виктор Яцуценко.

На месте специалистами Ногинского спасательного центра и центра "Лидер" будет проведены занятия по использованию этих защитных сооружений. Согласно прогнозу, в зоне подтопления этой весной моет оказаться более двухсот населенных пунктов более чем в 45 муниципалитетах региона, а также почти 90 объектов социальной сферы, 30 мостов и автодороги.

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ГТРК "Алтай"



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