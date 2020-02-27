Российские автомобилисты предложили снизить вдвое дорожные штрафы

27.02.2020, 12:05, Новости дня

Повышение размера штрафов за нарушение ПДД не даст результата, его можно обеспечить только более жестким контролем за применением нынешних норм КоАП, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

В Минюсте намерены пересмотреть размер дорожных штрафов, предложенный ранее для нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Некоторые штрафы, например, за превышение скорости, изначально предлагалось повысить в шесть раз.

«Я вообще считаю, что размер штрафов трогать не надо, а оставить все так, как есть сегодня, или уменьшить вдвое, поскольку все равно существуют так называемые скидки. Но для того, чтобы наказания работали, их применение должно быть неотвратимым. Чтобы каждый понимал, что нарушение повлечет наказание. Если такое ощущение у людей появится, правила будут соблюдать», – говорит Похмелкин.

Никакие размеры штрафов не улучшат правовую систему, уверен эксперт. Он подчеркивает, что самое главное, чего действительно не хватает в нынешнем кодексе, это усиления гарантий прав гражданина, привлекаемого к ответственности.

«На сегодняшний день все принципы, которые заложены в российское законодательство, например, презумпция невиновности – не работают. Для усиления прав граждан есть определенные механизмы, но нынешняя власть на это не пойдет», – считает Похмелкин.

Протокол об административном правонарушении, который составляют уполномоченные должностные лица, является главным доказательством по делу, говорит эксперт. Это абсолютно неправильно, так как данный документ – это позиция конкретного должностного лица, и доказательством она служить не может, уверен Похмелкин. Но сейчас из-за протокола все доводы лица, привлекаемого к ответственности, часто судом во внимание не принимаются. Именно эту ситуацию, по мнению Похмелкина, нужно исправлять.