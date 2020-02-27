В биографии Зеленского обнаружили ошибку

27.02.2020, 12:05, Новости дня

В биографии украинского лидера Владимира Зеленского на его официальном сайте допущена ошибка о месте получения высшего образования, сообщили в приемной директора Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

На официальном сайте президента Украины указано, что Зеленский с 1995 года по 2000 год учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности «правоведение» и получил квалификацию юриста, передает РИА «Новости». 

«Мы являемся филиалом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Нынешний президент Владимир Зеленский получил образование у нас», – подчеркнули в институте.

Кроме того, на сайте указано, что Зеленский учился на правоведа с 1995 года, однако на сайте института написано, что кафедра была создана в 1996 году. 

В вузе не смогли объяснить, каким образом Зеленский учился по специальности «правоведение» с 1995 года, хотя кафедра была создана годом позднее.

Между тем брата экс-президента Украины Виктора Ющенко Петра лишили докторской степени за плагиат в диссертации. 

«Аттестационная коллегия Минобразования отменила такие решения спецсоветов: о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность «История Украины» 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям», – сообщила пресс-служба министерства образования и науки Украины. 

Отмечается, что диссертация на тему «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI вв.)» не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов, также в ней обнаружены текстовые заимствования и некорректные ссылки. 



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