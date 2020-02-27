Лика Стар рассказала, как обманула Аллу Пугачеву с «платьем от Валентина Юдашкина»

27.02.2020, 12:04, Разное

Известная исполнительница Лика Стар пояснила общественности, как обманула Аллу Пугачёву и не стала шить платье у Валентина Юдашкина. Исходя из её слов, Примадонна не заметила подвоха и даже похвалила модельера за созданный образ.
Откровение Лика Стар дала в эфире программы «Судьба человека». Там певица пояснила о своей первой встрече с Аллой Пугачёвой и об их совместном выступлении. В качестве помощника по созданию нужного образа Примадонна посоветовала Валентина Юдашкина, для чего и познакомила певицу с модельером. Отечественный модельер, в свою очередь, предложил исполнительнице несколько вариантов, но Лика Стар не захотела выступать ни в одном из его нарядов и отказалась от его услуг. Одежду, как отмечает сама знаменитость, она подбирала на рынке, ориентируясь исключительно на свой вкус.

В последствии, когда Алла Пугачёва увидела образ Лики Стар, она похвалила одежду и даже отметила хорошую работу Валентина Юдашкина. Сама же певица не стала раскрывать тонкостей её небольшой хитрости и просто приняла лестные замечания Примадонны.



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