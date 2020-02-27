В Samsung рассказали об обновлении Galaxy S8 и Note 8 до Android 10

27.02.2020, 12:04, Разное

В компании Samsung рассказали об обновлении фирменных смартфонов Galaxy S8 и Note 8 до Android 10. Владельцы этих телефонов могут рассчитывать только на девятую версию операционной системы.

Изначально Samsung Galaxy S8 и Note 8 не были включены в карту обновлений до версии Android 10. Это породило массу вопросов у пользователей, но официальные представители компании отметили, что решение пока не окончательно, и не стоит беспокоиться на этот счёт. Сейчас же ситуация изменилась, и в южнокорейском гиганте, наконец, определились, заявив, что не планируют обновлять вышеуказанные телефоны до современной Android 10. Несмотря на это, Galaxy S8 и Note 8 получат возможность установить Android 9 с первой версией One UI.

Подобное решение полностью соответствует политике Samsung, когда флагманы получают последние обновления только в течение двух лет. Именно столько длится официальная гарантия, и с её окончанием пользователи больше не могут официально загружать самые новые версии «операционок».