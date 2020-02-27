СТРАНА — Сурков охарактеризовал Зеленского цитатой гоголевского Хлестакова

27.02.2020, 12:04, Новости дня

Бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков сравнил президента Владимира Зеленского с персонажем Николая Гоголя. Как пишет «СТРАНА», Сурков заявил, что у Зеленского «лёгкость необыкновенная в мыслях», как у Ивана Хлестакова из комедии «Ревизор».



Reuters

Бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков описал свои впечатления о Владимире Зеленском. Как пишет «СТРАНА», при этом он использовал цитату из комедии Николая Гоголя «Ревизор».

«Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента. У него лёгкость необыкновенная в мыслях», — заявил Сурков о президенте Украины.

Как отмечает издание, цитата, которой охарактеризовал Сурков Зеленского, принадлежит герою комедии «Ревизор» Ивану Хлестакову. По сюжету комедии, этот мелкий чиновник, которого в уездном городе ошибочно приняли за ревизора, сочиняет о себе небылицы.

В одной из сцен он приписал себе сочинение самых популярных произведений своего времени.

«Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня лёгкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф»… всё это я написал», — произносит Хлестаков.