В Москве-реке выловили мертвого мужчину

27.02.2020, 11:58, Разное

В подмосковном Одинцово из Москвы-реки выловили труп мужчины. Его тело нашли на Рублевской станции водоподготовки, сообщает «Подмосковье сегодня».

В региональном управлении МЧС России сообщили, что мужчине было около 40 лет. Труп находился в месте, где обычно купаются люди. Его доставили в городской морг. В настоящее время правоохранители выясняют, что стало причиной смерти и как тело попало в воду. 



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