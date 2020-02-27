Прощание с маршалом Язовым началось в Москве

27.02.2020, 11:58, Новости дня

Последний маршал СССР Дмитрий Язов был одним из самых выдающихся советских военачальников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на церемонии прощания, которая проходит в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в подмосковных Мытищах.

«Дмитрий Тимофеевич Язов был одним из самых выдающихся военачальников советских Вооруженных сил. Он всю свою жизнь связал с армией», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

Он напомнил, что Язов приписал себе год, чтобы уйти воевать в Великую Отечественную войну, и был дважды ранен.

«Дмитрий Тимофеевич был разносторонне подготовленный и высокоэрудированный человек. Знал много стихов и сам писал стихи, написал много книг», – рассказал начальник Генштаба.

По его словам, Язов, как начальник и командир, был очень требовательным, но не только к подчиненным, а в первую очередь к себе, человеком, который до конца выполнил свой долг. Все, кто служили в то время, когда Язов был командующим и министром обороны, считают себя его учениками, сообщил Герасимов.

«Память о нем будет вечно жить в наших сердцах», – добавил начальник Генштаба.

Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии прощания заявил, что Язов в сложное для страны время не изменил себе и отстаивал свои убеждения.

«Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране и всему тому, что представляет из себя история государства российского и Советского Союза», – сказал Шойгу.

По его словам, Язов в самое тяжелое время не изменил себе и вошел в историю РФ – «сегодня [это] можно с уверенностью сказать, во всяком случае, я убежден в этом абсолютно».

«Мы всегда будем помнить о тех заслугах, которые остались навсегда перед нашей страной и нашей историей», – добавил министр.

Напомним, во вторник в Москве умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Он был последним из военачальников, кому присвоили звание Маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.

В ноябре 2014 года Язова, который отмечал 90-летие, поздравил президент Владимир Путин. Он вручил ему орден Александра Невского и именные часы.