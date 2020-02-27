Суд оправдал обвиняемого в убийстве пожилых супругов бездомного

27.02.2020, 11:58, Новости дня

Саратовский областной суд оправдал бездомного из Воронежской области, обвиненного в убийстве пожилых супругов, сообщила пресс-служба суда.

Бездомный также обвинялся в разбойном нападении на пожилых, хищении у них 2 тыс. рублей, женской кофты и половины буханки хлеба, уточнили в суде, передает РИА «Новости».

«Суд вынес приговор в отношении Бердникова, оправдав его… за непричастностью к совершению преступлений… Учитывая незаконность способа получения ряда вещественных доказательств по данному делу, а также тот факт, что иные доказательства относились к установлению события преступления, а не виновности подсудимого в его совершении, суд пришел к выводу о том, что Бердникова нельзя признать виновным», – пояснили в пресс-службе.

Обвиняемого до официального оформления проверки показаний на месте дважды привозили в дом убитых, где он трогал предметы, которые после этого изымали без понятых в качестве вещественных доказательств.

Из видеозаписи проверки показаний на месте преступления следует, что фигурант плохо ориентируется в доме, детали «вспоминает» только после напоминаний следователя, а названные им обстоятельства убийства «противоречат протоколу осмотра места происшествия», добавили в суде.

В мае 2019 были убиты 70-летний житель поселка Студеный Петровского района Саратовской области и его 68-летняя супруга. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего бездомного из Воронежской области, подрабатывавшего у фермеров.

Согласно версии следствия, мужчина проник в дом к супругам, попросил еды, получил отказ. После чего он якобы задушил хозяина, а на кухне до смерти забил хозяйку.

В феврале 2020 года суд оправдал жителя Красноярска Александра Радцева, обвиненного в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии.



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