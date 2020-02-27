СК возбудил уголовное дело об убийстве пропавшей в Пензе знакомой фигурантов дела «Сети»

27.02.2020, 11:57, Новости дня

Следственный комитет Пензы возбудил уголовное дело об убийстве пропавшей знакомой осужденных по делу «Сети» Екатерины Левченко. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на родителей Левченко.

По словам матери девушки Татьяны Левченко, ее признали потерпевшей по делу.

«Мы написали заявление о возбуждении, объяснение. Изъяли некоторые Катины вещи, планшет и старый телефон, где была переписка. Еще был допрос, более развернутое объяснение. Я написала в объяснении, что прошу проверить слова Полтавца и еще раз проверить место, где были найдены останки Артема», — добавила она.

Ранее сообщалось, что родители пропавшей в 2017 году школьницы Екатерины Левченко обратились в прокуратуру с просьбой расследовать информацию о смерти их дочери. В частности, возможную причастность к убийству фигурантов «пензенского дела». Также родители настаивали на возбуждении уголовного дела ссылаясь на данные из статьи «Медузы» и сюжетов, вышедших на «России 24» и «России 1». В них говорится, что Левченко могли убить фигуранты дела «Сети» Дмитрий Пчелинцев, Максим Иванкин и их знакомый Алексей Полтавец.

Напомним, 10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «Сети». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.