Фреймут рассказала, как нужно использовать соломинку для коктейлей

27.02.2020, 11:54, Новости дня

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что пить через соломинку (трубочку) по этикету нельзя. Видео она разместила в  Instagram.

«Пить кофе или чай из трубочек – дурной тон. Их используем только для коктейлей, чтобы перемешать напиток», – написала она и отметила пост хештегом «этикет с Фреймут».

Она отметила, что трубочки можно использовать для коктейлей, но только с целью размешать напиток.

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Пити каву чи чай з трубочок — поганий тон. Їх використовуємо лише для коктейлів, щоб перемішати напій. #етикетзфреймут

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 26 Фев 2020 в 9:38 PST

Об истории соломинки для коктейля можно узнать ЗДЕСЬ.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу «Подъем», «Ревизор», «Оля» на «Новом канале», «Голос країни», «Інспектор Фреймут» на «1+1», «Роман с Ольгой» на «Интере».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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