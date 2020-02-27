Двое игроков «Шахтера», которые забили в ворота «Бенфики» в первом матче, могут пропустить ответный поединок

27.02.2020, 11:54, Новости дня

Полузащитники «Шахтера» бразилец Алан Патрик и украинец Виктор Коваленко могут не сыграть в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».

Об этом на предматчевой пресс-конференции сказал главный тренер донецкой команды Луиш Каштру. Специалиста цитирует официальный сайт «Шахтера».

«Ни для кого не секрет, что по Патрику и Коваленко есть определенные сомнения в том, будут ли они играть. Эта информация не скрыта, все об этом знают», – сказал Каштру.

Португалец не уточнил, связан ли возможный пропуск поединка с травмами игроков.

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» победил «Бенфику» в Харькове со счетом 2:1. За украинскую команду голами отметились Алан Патрик и Виктор Коваленко.

Ответная игра пройдет в Лиссабоне 27 февраля. Начало – в 22.00. Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Анонс матча доступен по ссылке.