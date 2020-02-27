Двое игроков «Шахтера», которые забили в ворота «Бенфики» в первом матче, могут пропустить ответный поединок

27.02.2020, 11:54, Новости дня

Полузащитники «Шахтера» бразилец Алан Патрик и украинец Виктор Коваленко могут не сыграть в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».

Об этом на предматчевой пресс-конференции сказал главный тренер донецкой команды Луиш Каштру. Специалиста цитирует официальный сайт «Шахтера».

«Ни для кого не секрет, что по Патрику и Коваленко есть определенные сомнения в том, будут ли они играть. Эта информация не скрыта, все об этом знают», – сказал Каштру.

Португалец не уточнил, связан ли возможный пропуск поединка с травмами игроков.

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» победил «Бенфику» в Харькове со счетом 2:1. За украинскую команду голами отметились Алан Патрик и Виктор Коваленко.

Ответная игра пройдет в Лиссабоне 27 февраля. Начало – в 22.00. Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Анонс матча доступен по ссылке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Опубликовано видео отражения нападения боевиков в Сирии

13.01 / Обозначены сроки закладки первых российских вертолетоносцев

01.01 / Нарколог рассказал, чем лучше закусывать алкоголь на новогодние праздники

21.02 / Среди задержанных в Новых Санжарах были неместные, в том числе не из Полтавской области. Полиция проверяет, с какой целью они туда приехали

03.02 / Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель с помощью ЗРК «Полимент-Редут»

04.02 / Названа причина смерти российского советника и его жены в Южной Осетии

23.02 / Боксер Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

20.02 / Путин пообещал помогать США в борьбе с терроризмом

26.01 / «Запрос у так называемого народа». Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

23.01 / Словацкого министра задержали за хулиганство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика