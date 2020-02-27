Госсекретарь США: Призываем Россию прекратить оккупацию Крыма

27.02.2020, 11:54, Новости дня

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексированный Крым российским. Об этом 27 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма, сообщается на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты вновь подтверждают: Крым – это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензии РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», – подчеркнул Помпео.

Он добавил, что российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека в Крыму. В частности, в тюрьмы попали более 80 человек «за мирное противодействие оккупации».

«Члены крымскотатарской общины продолжают подвергаться необоснованным рейдам в их домах и мечетях, наблюдению и запугиванию со стороны оккупационных властей, ограничениям на культурные мероприятия и криминализации их представительного органа, Меджлиса. Россия насильно призвала в армию почти 20 тыс. крымских мужчин в нарушение международного права. Оккупационные власти жестко ограничивают свободу вероисповедания, преследуют верующих за фиктивные обвинения в терроризме и захватили собор православной церкви Украины в Симферополе. Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму», – заявил Помпео.

Госсекретарь США заверил, что санкции против России будут действовать пока РФ не вернет Украине Крым.

«Мир никогда не забудет неспровоцированное вторжение России в Украину. США осуждают незаконные действия России в Крыму и ее дальнейшие агрессивные действия против Украины, в том числе на Донбассе, и будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям», – отмечается в заявлении Помпео.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении 26 февраля Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания «Крым.Реалии», в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Крымская правозащитная группа сообщала, что по «делу 26 февраля» проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году в рамках обмена.