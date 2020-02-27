Названа возможная дата рассмотрения Совфедом поправок в Конституцию

27.02.2020, 11:51, Новости дня

Совет Федерации может рассмотреть закон о поправке к Конституции на своем очередном заседании 11 марта, если Госдума примет его 10 марта во втором и третьем чтениях, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Клишас сообщил, что «если Дума примет проект закона о поправке во втором и третьем чтениях, то нельзя исключить того, что Совет Федерации рассмотрит проект закона о принятии поправки к конституции на своем очередном заседании 11 марта», передает ТАСС.

Ранее было определено время голосования по Конституции. До этого сообщалось, что день голосования решено сделать оплачиваемым выходным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.



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