Мужчину заподозрили в убийстве дочери и нападении на жену в Липецке

27.02.2020, 11:51, Новости дня

В Липецке мужчину заподозрили в убийстве собственной четырехлетней дочери и нанесении ножевых ранений супруге и другому ребенку, информирует региональный СУ СК.

«В правоохранительные органы города Липецка поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и четырех лет причинены ножевые ранения ее супругом. Следователями регионального СК в квартире обнаружено тело четырехлетнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведется допрос свидетелей и очевидцев.

По версии следствия, подозреваемый во время ссоры с супругой нанес ей и двум дочерям удары ножом, после чего попытался сжечь квартиру, а затем покончил с собой.

«Следствием установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей», – добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство трех лиц».

Главврач Липецкой областной больницы Сергей Голобурдин рассказал ТАСС, что девочку госпитализировали в отделение реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Мать девочки также в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Прокуратура региона взяла на контроль дело об убийстве ребенка, сообщили в надзорном ведомстве.

«В рамках своих полномочий прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ночной трагедии на ул. Стаханова. Прокуратура примет все необходимые меры по обеспечению законности на всех стадиях расследования уголовного дела и защите прав потерпевших», – пояснили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

В октябре 2019 года в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать ему пройти в спальню, однако не смогли этого сделать.