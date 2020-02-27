Мнение: Россия страдает не от коронавируса, а от его последствий

27.02.2020, 11:42, Разное

Судя по всему, китайский коронавирус COVID-19 имеет реальные шансы стать тем самым «черным лебедем», который обрушит мировую экономику и приведет к началу рецессии. Кто же пострадает от него больше всех, и кто, напротив, может выиграть от постепенно начинающейся пандемии?

О том, что назревают серьезные проблемы в глобальной экономике, известно давно. США ведут ожесточенную торговую войну с Китаем и своими вчерашними союзниками в Евросоюзе. Удивительным образом совпало, что эпидемия коронавируса вспыхнула в самом сердце Поднебесной, являющейся «мировой мастерской» и одновременно главным конкурентом Соединенным Штатам Америки. О причинах появления вируса в Ухане мы подробно рассказывали ранее: они могут быть равно как естественными, так и рукотворными, этаким «пробником» биологической войны.

Несмотря на суровые карантинные меры, предпринятые Пекином, эпидемия разрастается и уже вырвалась за пределы Китая не только в страны Азии, но и добралась до Европы, где наделала шороху в Италии. Вирус нельзя назвать имеющим высокую смертность в случае заболевания, однако болезнь поражает экономику стран, где он очутился, усугубляя уже имеющиеся там проблемы.

Так, в Китае с его полуторамиллиардным населением очень страдают торговля, перевозки, производственный сектор. Перед многими компаниями и предприятиями постепенно начинает маячить призрак банкротства. По репутации Поднебесной как «мировой мастерской» может быть нанесен болезненный удар: развитые страны, давно перенесшие свои производства в КНР, теперь задумаются о диверсификации рисков. Надо ли говорить, что это очень удачно ложится на лозунг Трампа «Америка прежде всего»? Примеру США в перспективе могут последовать и другие государства, ударив по промышленному потенциалу Китая, ориентированному на экспорт.

Однако это далеко не все. Пользуясь моментом, президент Дональд Трамп отправился в Индию, являющуюся реальным конкурентом Поднебесной в АТР, где представил масштабный инфраструктурный проект Blue Dot Network («Голубая точка»). По своей сути это полный аналог «Нового шелкового пути», который последние годы активно продвигает Пекин. Если Нью-Дели присоединится к проекту Трампа, то в него войдут, кроме Индии, США, Япония и Австралия. КНР, разумеется, останется вне его.

Таким образом, Вашингтон, пользуясь эпидемией, весьма оперативно подрубает опоры под экономическим и экспортным потенциалом своего главного противника. Совпадение? Возможно.

Но и это еще не все. Довольно резко коронавирус проявился в далекой от Китая Европе. Эпидемия неожиданно дала о себе знать в Италии, славящейся своей «фрондой» в общеевропейских делах. Соседи немедленно начали отгораживаться от ставшей опасной соседки, под вопросом выдача шенгенских виз из-за риска распространения эпидемии. И это только начало цепной реакции. Вопрос в том, что будет дальше, как скоро эпидемию смогут взять под контроль в Старом свете. И самое главное, как это отразится на европейской экономике.

Прогнозы уже сейчас пессимистичные: если вирус попадет в Германию и Францию, столпы ЕС, то последствия будут очень серьезными. Мировые цены на нефть уже начали снижаться, бюджеты западных стран перегружены долгами. Сброс активов инвесторами может привести к дефициту ликвидности, кризису долговых рынков и финансовому кризису. Весьма примечательно, что из начавшейся рецессии проще будет выбираться Соединенным Штатам, которые просто включат печатный станок ФРС и снизят ключевую ставку, а Европа этого себе позволить не сможет, поскольку у ЕЦБ и так отрицательная ставка.

До кучи можно добавить, что коронавирус проявился также в Иране и Южной Корее. Первый является прямым противником США, а Тегеран и так уже страдает от американских санкций против своей нефтяной отрасли. Южная Корея, несмотря на союзнический статус, по сути также является конкурентом корпорациям из США. Если собрать общую картинку, то получается, что эпидемия бьет по соперникам Вашингтона в грядущем переделе миропорядка, при этом сами США находятся в наиболее выгодном положении и смогут пройти кризис проще других.

В завершении надо сказать, как китайский коронавирус отразится на нашей стране. Эпидемия из Уханя ударила по крупнейшим торговым партнерам России: Европе и Китаю. Спад производства неминуемо негативно отразится на экспорте российских углеводородов и прочего сырья, составляющего львиную долю поступлений федерального бюджета, а также их стоимости. Как уже бывало ранее, финансовый кризис на Западе и в Азии быстро перекинется и на отечественные площадки.

Стоит ли говорить, что последствия для нашей несбалансированной экономики могут оказаться крайне серьезными, учитывая, что у нас приближается так называемая проблема «транзита власти»?

Источник https://narodreporter.livejournal.com/182094.html