Брата Ющенко лишили докторской степени за плагиат
27.02.2020, 11:42, Новости дня
Брата третьего президента Украины Виктора Ющенко, депутата Верховной Рады IV–VI созыва лишили степени доктора наук за плагиат в диссертации.
Такое решение приняла аттестационная коллегия Министерства образования и науки на заседании 26 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Тема диссертации Ющенко – «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI вв.)».
Решение было принято из-за того, что диссертация не содержала авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, «которые решают важную научную или научно-прикладную проблему», из-за текстовых заимствований и некорректных ссылок.
Аттестационная коллегия также отменила решения о присуждении степени кандидата наук Татьяне Донник (специальность «Патологическая физиология») и Инне Деревянко (специальность «Общая педагогика, история педагогики»).
«Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат – плагиатом, имитацию науки – имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение», – сказал на заседании заместитель министра образования и науки Егор Стадный.
ZN.UA сообщало, что Ющенко защитил диссертацию на получение научной степени доктора исторических наук 12 сентября 2019 года в специализированном ученом совете Д 26.053.02 Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Брат бывшего президента не историк по специальности, в 1970 году он получил диплом инженер-электрика в Харьковском институте инженеров коммунального хозяйства.
Издание называет диссертацию Ющенко «сомнительным опусом на историческую тематику» и отмечает, что присуждение ему научной степени вызвало возмущение ученых. В октябре 2019 года они направили письмо в Министерство образования.
«Ознакомившись с содержанием диссертации, мы пришли к выводу, что она не является авторским научным исследованиям в области истории, а представляет собой плохо упорядоченную компиляцию с большим количеством текстовых заимствований (академического плагиата) у целого ряда украинских историков. Эта диссертация не может служить основанием для присвоения ее автору ученой степени доктора исторических наук», – говорилось в письме, которое подписали 23 историка, в том числе член-корреспондент Национальной академии наук Украины Алексей Толочко.
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