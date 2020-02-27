Брата Ющенко лишили докторской степени за плагиат

27.02.2020, 11:42, Новости дня

Брата третьего президента Украины Виктора Ющенко, депутата Верховной Рады IV–VI созыва лишили степени доктора наук за плагиат в диссертации.

Такое решение приняла аттестационная коллегия Министерства образования и науки на заседании 26 февраля, сообщается на сайте ведомства.

Тема диссертации Ющенко – «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI вв.)».

Решение было принято из-за того, что диссертация не содержала авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, «которые решают важную научную или научно-прикладную проблему», из-за текстовых заимствований и некорректных ссылок.

Аттестационная коллегия также отменила решения о присуждении степени кандидата наук Татьяне Донник (специальность «Патологическая физиология») и Инне Деревянко (специальность «Общая педагогика, история педагогики»).

«Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат – плагиатом, имитацию науки – имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение», – сказал на заседании заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

ZN.UA сообщало, что Ющенко защитил диссертацию на получение научной степени доктора исторических наук 12 сентября 2019 года в специализированном ученом совете Д 26.053.02 Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Брат бывшего президента не историк по специальности, в 1970 году он получил диплом инженер-электрика в Харьковском институте инженеров коммунального хозяйства.

Издание называет диссертацию Ющенко «сомнительным опусом на историческую тематику» и отмечает, что присуждение ему научной степени вызвало возмущение ученых. В октябре 2019 года они направили письмо в Министерство образования.

«Ознакомившись с содержанием диссертации, мы пришли к выводу, что она не является авторским научным исследованиям в области истории, а представляет собой плохо упорядоченную компиляцию с большим количеством текстовых заимствований (академического плагиата) у целого ряда украинских историков. Эта диссертация не может служить основанием для присвоения ее автору ученой степени доктора исторических наук», – говорилось в письме, которое подписали 23 историка, в том числе член-корреспондент Национальной академии наук Украины Алексей Толочко.