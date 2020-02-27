Заведующая пермским детсадом уволилась из-за песни про «водку, пиво и вино»

27.02.2020, 11:37, Новости дня

Заведующая детским садом в Перми уволилась после того, как на празднике Масленицы для детей включили песню про водку, пиво и вино, сообщили в пресс-службе департамента образования.

В департаменте отметили, что ответственному чиновнику ведомства объявили выговор, а заведующая детсадом уволилась, передает RT.

В среду на утреннике в честь Масленицы в детском саду Перми включили песню, в которой поется про водку, пиво и вино. Родители обратились в Роспотребнадзор, после чего в городском Департаменте образования пообещали провести проверку.

Один из родителей снял праздник на видео. На кадрах аниматор проводит конкурс для детей под песню, в которой поется про алкоголь: «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино – в общем, отравилися».