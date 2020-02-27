Беспомощную девушку-инвалида затопило в квартире на Урале

27.02.2020, 11:31, Новости дня

В городе Златоусте инвалид I группы осталась отрезанной от мира в квартире на девятом этаже, сообщила ее сестра Светлана. Лифт в доме отключили еще в 2019 году, а квартира находится в ужасном состоянии после нескольких потопов.

Светлана рассказала, что квартиру ждали 32 года, получили лишь шесть лет назад. При этом осенью случилось два потопа, и сестра женщины «буквально ползла к телефону, чтобы позвать на помощь», передает Ura.ru.

«Вода стояла на полу, пришлось выбросить всю мебель», – добавила она.

Кроме того, в бывшем общежитии уже давно не работает лифт. Светлана может только вывести сестру на балкон.

«Ни прогуляться, ни съездить в гости теперь просто невозможно. А ведь в этом доме очень много живет стариков и инвалидов», – отметила женщина.

В организации «Гражданский патруль» сообщили, что общественники подготовили обращение в прокуратуру Челябинской области.

«Просим проверить бездействие администрации Златоуста в вопросе оказания помощи инвалиду I группы в передвижении. Также просим обязать управляющую компанию ликвидировать последствия аварии и отремонтировать лифт», – пояснили общественники.

Ранее в Сургуте мужчину избили на глазах ребенка-инвалида из-за парковочного места.