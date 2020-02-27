Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае

27.02.2020, 11:31, Новости дня

Популярную игру, симулирующую распространение по планете смертельной инфекции — Plague Inc. — китайские власти сочли неподходящей для населения. В итоге, пишет TechNode, тайтл исчез из популярных в стране магазинов приложений.

Официально о запрете игры не сообщалось, однако именно решение цензоров представляется наиболее вероятной причиной пропажи Plague Inc. из как минимум двух крупных магазинов — принадлежащего Apple App Store и магазина Xiaomi. Правда, в магазине Steam игра пока доступна.

Ранее китайские власти неоднократно запрещали игры с контентом "для взрослых" либо затрагивающих чувствительные для Пекина политические вопросы. Plague Inc. же отличается научным подходом к теме, а в отзывах неоднократно отмечалось, что она имеет высокую образовательную ценность. Победить в ней можно, когда созданный игроком патоген окончательно уничтожает человечество. Игру на разных платформах скачали 130 миллионов раз.

После начала эпидемии коронавирусной пневмонии в Китае в январе этого года, выпущенная в 2011-м году британской Ndemic Creations Plague Inc. неожиданно обошла Minecraft в рейтинге самых популярных платных игр в американском App Store. Разработчики игры тогда попросили геймеров "не терять связи с реальностью": "Пожалуйста, помните, что Plague Inc. — игра, а не научная модель, в то время как нынешняя вспышка коронавируса — весьма реальная ситуация, затрагивающая огромное число людей".

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