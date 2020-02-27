Полицейский застрелил бросившуюся к детской площадке рысь в Биробиджане

27.02.2020, 11:31, Новости дня

В Биробиджане полицейский застрелил бегавшую по улицам города рысь, которую планировалось на время усыпить и вывезти в естественную среду обитания. Страж порядка схватился за табельное оружие, когда дикая кошка бросилась в сторону жилых домов, где гуляли дети.

"Там нет никого? Дайте сосиску ей!" — предложил один из очевидцев, но желающих подкармливать животного не нашлось.

На кадрах видно, как рысь мечется вдоль домов и пытается пробраться внутрь. В итоге ей удалось разбить окно, но звон стекла настолько напугал животное, что оно бросилось в сторону.

"Рысь пришла в город со стороны сопки Тихонькой. Причины, побудившие её на этот шаг, не ясны. Вряд ли животное планировало найти в городе пропитание. Не исключено, что зверь мигрировал", — рассказал РИА "Биробиджан" природоохранный прокурор Александр Кучумов.

По его словам, животное находилось в стрессовой ситуации и вело себя непредсказуемо, поэтому, когда дикая кошка бросилась в сторону детской площадки, сотрудник ППС открыл огонь на поражение. Проводится доследственная проверка инцидента.