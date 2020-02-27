Певец из Украины Панайотов будет представлять Россию на «Евровидении «2020» – СМИ

27.02.2020, 11:30, Новости дня

35-летний певец из Запорожья Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение 2020» в Роттердаме, пишет Starhit.

Издание сообщает, что песню для артиста выбирал его продюсер Григорий Лепс.

По информации таблоида, в шорт-лист аритистов, из которых руководство «Первого канала» выбирало представителя России на «Евровидение 2020» вошли Ольга Бузова, Zivert, Димаш. Многие артисты, утверждает Starhit, не подозревали о своем возможном участии в конкурсе.

Александр Панайотов родился в 1984 году в Запорожье. В 2002 году артист стал финалистом российского шоу «Стань звездой», а затем поступил в Киевский национальный университет культуры искусств.

Участие в конкурсных отборах за право представлять Россию на «Евровидении» артист принимает с 2005 года. В 2009 году Панайотов был участником украинского национального отбора, уступив первое место Cветлане Лободе.

Длительное время Панайотов живет и работает в России. В 2017 году артист подписал с российским певцом и продюсером Григорием Лепсом контракт о сотрудничестве на пять лет.

Украину на «Евровидение 2020» в Роттердаме будет представлять группа Go-A с песней «Соловей» на украинском языке.

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.