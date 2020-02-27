Диетолог объяснила опасность алкоголя на Масленицу

27.02.2020, 11:30, Новости дня

Сладкие блины – традиционное блюдо для празднования Масленицы, но оно совершенно не сочетается с алкоголем, сообщила диетолог Елена Соломатина.

Соломатина заявила, что традиционные масленичные блины лучше всего сочетаются с горячим чаем, а с алкоголем они могут «не подружиться» в желудке, передает радио Sputnik.

Врач пояснила, что организм сначала «занимается» сладостями, а уже потом спиртным. В результате процесс расщепления алкоголя в крови затянется на долгое время.

«Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими», – добавила Соломатина.

Если человек все же решил совместить главный символ Масленицы с распитием спиртного, то лучше не закусывать выпитое, а запивать съеденное.

«Лучше задерживать быстрое всасывание алкоголя в кровь. Уж если мы пьем, то делаем это мелкими глотками», – сказала она.

Кроме того, блины – калорийный продукт, потому есть их лучше утром и днем.

Ранее россияне рассказали о том, как будут праздновать Масленицу.



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