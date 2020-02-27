Криштиану Роналду: мы уверены, что победим «Лион» в Турине

27.02.2020, 11:30, Новости дня

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после гостевого поражения своего клуба от французского "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выразил уверенность с том, что "Юве" победит в ответной игре.

"Не тот результат, который мы хотели, но в Лиге чемпионов матчи всегда тяжелые, — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram. – У нас есть 90 минут, чтобы отыграться в Турине, и мы уверены, что пройдем дальше".

 

 

 

 

 

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Not the result we wanted but UCL games are always tough. We have 90 minutes to fight back in Torino and have the confidence we will move ahead in the competition. #finoallafine #forzajuve

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 26 Фев 2020 в 4:26 PST

Эксперты отметили, что "Старая синьора" выглядела в Лионе не блестяще, а сам Криш впервые в 2020 году провел матч без гола. До этого в 9 встречах "Ювентуса" в разных турнирах он забил соперникам своей команды 13 мячей.



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