Медики советуют включить в рацион пастернак из-за его полезных свойств

27.02.2020, 11:30, Разное

Пастернак, по внешнему виду напоминающий морковь и отличающийся лишь более светлым оттенком, имеет много полезных свойств. Медики советуют включать корнеплод в рацион, чтобы укрепить здоровье всего организма, и, в частности, сердца.
Пастернак снижает нагрузку на сердце и стабилизирует давление благодаря содержанию в нем калия, действующего как сосудорасширяющее средство. Наличие фолиевой кислоты способствует уменьшению в крови количества гомоцистеина, связанного с сердечно-сосудистыми недугами. Корнеплод, богатый витаминами E и C, укрепляет иммунитет.

В пастернаке много клетчатки, помогающей бороться с накоплением вредного холестерина и снижающей риск проявления диабета. Растворимые волокна улучшают пищеварение, способствуя передвижению пищи по кишечнику, что предотвращает запоры. Данные компоненты позволяют дольше чувствовать сытость, блокируя продуцирование гормона голода грелина. Таким образом человек потребляет меньше пищи, что положительно отражается на фигуре.

Эксперты советуют выбирать твердые корнеплоды среднего или маленького размера, поскольку крупные — более волокнистые. Не рекомендуется готовить пастернак, густо покрытый усиками и коричневыми пятнами, свидетельствующими об его низком качестве.



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