Российские фондовые индексы снижаются вслед за мировыми

27.02.2020, 11:30, Новости дня

Российские акции дешевеют вслед за общей ситуацией на мировых биржах. Сегодня индексы Мосбиржи и РТС, отражающие рублевую и долларовую стоимость акций, в первую минуту торгов рухнули на 2%.

В лидерах снижения акции компаний, чей бизнес зависит от спроса на транспортные и энергетические услуги и товары.

Это акции нефтекомпаний и авиакомпаний. В первый час торгов значительно подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2,51%), "Аэрофлота (-2,44%). В лидерах роста золотодобывающие компании Polymetal (+1,62%) и "Полюс" (+1,41%).

При этом доллар подорожал на 20 копеек до 65,67 рубля.



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