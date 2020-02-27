Российским туристам могут вернуть деньги из-за коронавируса

27.02.2020, 11:21, Разное

В Роспотребнадзоре напомнили, что отечественные путешественники могут прекратить действие договора о поездке в ту или иную страну и потребовать обратно деньги за услугу. Это связано со вспышкой коронавируса.
Сотрудники Роспотребнадзора напомнили туристам, которые приобрели билеты на самолет в Иран, Корею и Италию до появления случаев заражения коронавируса, о всех имеющихся рисках, связанных с этим недугом. Путешественников призвали пройти обязательную медицинскую профилактику, а в случае возможности не уезжать из тех государств, где присутствует минимальный риск заражения.

Туристам не стоит волноваться, что купленный ими тур «прогорит»: все данные о вспышке инфекции в стране временного нахождения: явное ухудшение ранее оговоренных условий поездки, поэтому люди имеют право требовать изменения или прекращения действия заключенного соглашения. Как правило, проблема решается в досудебном порядке, за счет соглашения всех сторон. Материальные средства заказчику услуги возвращают при появлении опасности для его жизни, а в случае начала путешествия — часть в размере, который пропорционален цене не оказанных услуг.



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