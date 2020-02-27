Обвиняемая в убийстве дочери из-за хлебных крошек раскаялась в суде: «Не уберегла свою принцессу»

27.02.2020, 11:21, Разное

Жительница Омска, обвиняемая в убийстве своей двухлетней дочери, в суде, вспоминая о том, как кормила ее с ложечки и помогала делать первые шаги, раскаялась, что не смогла «уберечь свою принцессу». Сейчас женщине в случае доказательства вины грозит 13 лет тюремного заключения.
Инцидент со смертью ребенка произошел 9 мая. Женщину обвиняют в том, что она совершила убийство, поводом для которого стали разбросанные ее дочерью хлебные крошки. Однако вину свою жительница Омска не признает, он продолжает утверждать, что преступление совершил ее сожитель, скончавшийся через 10 дней после смерти ребенка. При этом тело ее дочери так и не нашли.

В суде обвиняемая со слезами на глазах уверяла судью, что всегда любила своих детей и не могла им навредить, поскольку «помогала им делать первые шаги и кормила их с ложечки». Жительница Омска вспоминала, что они много баловались, но этим занимаются все малыши. По словам женщины, ее стоит обвинить лишь в халатности, из-за которой она не «уберегла свою принцессу», когда не обратилась в правоохранительные органы после случившегося.



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