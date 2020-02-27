После индексации в Пермском крае уменьшилась пенсия

27.02.2020, 11:18, Разное

Пенсия жителя Пермского края Николая Якимова уменьшилась на 1,2 тысячи рублей после очередной индексации по уровню инфляции. Размер выплат составил 12 тысяч рублей вместо прежних 13,2 тысячи, передает Ura.ru.

Якимов ушел на пенсию в 2018 году. После индексации в 2019 году ее размер составил 13,2 тысячи рублей, но в 2020 году сократилась до прежних значений. Николай обратился в отделение Пенсионного фонда, где признали ошибку и пояснили, что причиной просчета стал технический сбой.