Йовович обнародовала фото старшей и младшей дочерей

27.02.2020, 11:18, Новости дня

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась в Instagram снимком 12-летней Эвы, у которой на груди лежит родившаяся 2 февраля сестра Ошун.

«Эва – лучшая старшая сестра. Ничто не делает меня счастливее или более гордой, чем когда я вижу ее любовь к своим маленьким сестрам. И малышке Ошун, и Дэш так повезло, что она у нее есть! Это буквально заставляет меня плакать от того, как нам всем повезло, что в нашей жизни появился такой волшебный маленький единорог! Ты лучшая, Эва, мы так сильно тебя любим!» – написала актриса.

@evergaboanderson is the best big sister. Nothing makes me happier or more proud than to see the love she has for her little sisters. Both baby Osian and Dash are so lucky to have her! It literally makes me cry to think of how lucky we all are to have such a magical little unicorn in our lives! You’re the best Evs, we love you so much!! * (having an emotional, emojional morning mama moment * ‍ * ) *

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 26 Фев 2020 в 8:43 PST

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва. У новорожденной дочери актрисы обнаружили тяжелую форму желтухи.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.