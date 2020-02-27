«Я сожгу ее труп»: суд обнародовал переписки Джонни Деппа с друзьями об Эмбер Херд

27.02.2020, 11:15, Разное

Разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд стали напоминать игру в теннис: за одной подачей из обвинений и улик следует ответный удар. После того как достоянием общественности стали аудиозаписи, из которых стало очевидным, что Эмбер сама не раз поднимала руку на Джонни, в долгой судебной тяжбе экс-супругов можно было бы поставить точку. Адвокаты Деппа заявили, что эти записи свидетельствуют о клевете актрисы (в первую очередь речь идет о письме, в котором Эмбер описала в красках, как Депп бил ее, и фотографиях с запечатленным на них разгромом их дома) и указывают на то, что не он, а она практиковала домашнее насилие.

Но Херд так просто не намерена сдаваться. В середине февраля она подала новое ходатайство в суд, по которому требует приобщить к делу отношения Джонни Деппа с Харви Вайнштейном. Компания Вайнштейна спродюсировала несколько фильмов с Джонни Деппом. Из этого Херд заключила, что продюсер мог оказать дурное влияние на ее бывшего мужа. Поэтому она запросила записи всех разговоров Деппа и Вайнштейна.

А накануне ее адвокаты представили суду фрагменты переписок Деппа с друзьями (интересно, законным ли образом они были получены). Они зачитали сообщения на очередном судебном заседании в Лондоне, которые указывают на угрозы в адрес Эмбер, а также на факт употребления актером наркотических средств:

Давайте сожжем ее. Давайте утопим ее, а после этого я сожгу ее труп, чтобы удостовериться, что она мертва.

Я выпивал всю ночь, прежде чем забрал Эмбер, чтобы вылететь в Лос-Анджелес в прошлое воскресенье. Приятель, я без еды в течение нескольких дней, только порошок, полбутылки виски, тысяча Red Bull и рюмок водки, таблетки, две бутылки шампанского в самолете, и что вы получите. Я разъяренный в жопу, кричал матом и оскорблял любого, кто был рядом. Я задолбался.

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По словам Daily Mail, эти сообщения были отправлены актеру Полу Беттани, причем первое датируется ноябрем 2013 года, а второе — маем 2014-го, уже после обвинений со стороны Херд о нападении на нее во время перелета в их частном самолете под действием психотропных веществ. Адвокат актрисы заявил, что эти сообщения идут вразрез со словами Деппа, что он не нападал на нее и не употреблял ничего незаконного. Представитель Джонни Деппа все обвинения, как обычно, опроверг. Продолжение следует…

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету с Эмбер Херд актер потребовал 50 миллионов долларов. Суды продолжаются до сих пор, а актеры собирают все новые и новые доказательства вины друг друга.