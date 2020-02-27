Джиджи и Белла Хадид, Деми Мур, Гвинет Пэлтроу и другие на открытии выставки Harper’s Bazaar

27.02.2020, 11:15, Разное

В Музее декоративного искусства, что на улице Риволи в Париже, состоялось открытие выставки Harper’s Bazaar, Premier Magazine de Mode. В этот вечер здесь собрались звезды первой величины, причем одеты они были более чем привлекательно — дресс-код black tie многими был обыгран довольно неординарно. Так, Деми Мур хотя и облачилась в платье принцессы, но отдала предпочтение необычной прическе с длинной косой. Джиджи Хадид выбрала белое кружевное пальто, дополнив «лук» креативным макияжем с белоснежными стрелками на веках. Сестра Джиджи, Белла Хадид, облачилась в «хищное» платье в пол с объемными острыми плечами, а Гвинет Пэлтроу, напротив, предпочла воинственности нежность и надела платье в оттенке пыльной розы с перьями. Всю эту звездную свиту на выставке Premier Magazine de Mode встречала экс-главный редактор американской версии Harper’s Bazaar Гленда Бэйли.

Джиджи и Белла ХадидДеми МурГвинет ПэлтроуЧто касается cамой выставки, открывшейся в рамках Недели моды в Париже, то она демонстрирует 150-летнюю историю моды — начиная с 1867 года, когда был выпущен первый номер Harper’s Bazaar, — через призму журнальных обложек, статей и ряда fashion-экспонатов. Для широкой общественности экспозиция откроется 28 февраля и будет работать вплоть до 5 июля.

Наташа Поли и Оливье РустенЖанель МонэАлекса ЧангКристиан Лубутен и Дита фон ТизДиана и Талита фон ФюрстенбергИзабели Фонтана



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / «От повреждения печени до аллергии»: Медики назвали опасные последствия чрезмерной любви к корице

24.01 / Ученые определили создателей древнейших библейских надписей

30.01 / «Мне приятно знать, что Коби и Джанну так любили»: Супруга Коби Брайанта впервые высказалась после смерти своего мужа

30.01 / Поделил людей на три сорта: бессовестного Зеленского прилюдно распекли

30.01 / Звезда сериала «Друзья» оправдалась после скандала

25.01 / Анастасия Заворотнюк рассказывала, как едва не умерла в детстве

16.02 / Александр Васильев рассказал о своём «романе» с Юлией Барановской

03.02 / Из летевшего в Иркутск самолета госпитализировали 4 человека с подозрением на коронавирус

31.01 / Правительство Чувашии ушло в отставку после скандала

21.02 / Картину российского школьника отправили в космос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика