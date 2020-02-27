Джиджи и Белла Хадид, Деми Мур, Гвинет Пэлтроу и другие на открытии выставки Harper’s Bazaar

27.02.2020, 11:15, Разное

В Музее декоративного искусства, что на улице Риволи в Париже, состоялось открытие выставки Harper’s Bazaar, Premier Magazine de Mode. В этот вечер здесь собрались звезды первой величины, причем одеты они были более чем привлекательно — дресс-код black tie многими был обыгран довольно неординарно. Так, Деми Мур хотя и облачилась в платье принцессы, но отдала предпочтение необычной прическе с длинной косой. Джиджи Хадид выбрала белое кружевное пальто, дополнив «лук» креативным макияжем с белоснежными стрелками на веках. Сестра Джиджи, Белла Хадид, облачилась в «хищное» платье в пол с объемными острыми плечами, а Гвинет Пэлтроу, напротив, предпочла воинственности нежность и надела платье в оттенке пыльной розы с перьями. Всю эту звездную свиту на выставке Premier Magazine de Mode встречала экс-главный редактор американской версии Harper’s Bazaar Гленда Бэйли.

Джиджи и Белла Хадид Деми Мур Гвинет ПэлтроуЧто касается cамой выставки, открывшейся в рамках Недели моды в Париже, то она демонстрирует 150-летнюю историю моды — начиная с 1867 года, когда был выпущен первый номер Harper’s Bazaar, — через призму журнальных обложек, статей и ряда fashion-экспонатов. Для широкой общественности экспозиция откроется 28 февраля и будет работать вплоть до 5 июля.

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