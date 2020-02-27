Мусорные войны России

27.02.2020, 11:14, Новости дня

МОСКВА – Современная Москва часто представляется сверкающим городом мечты. Российскую столицу можно по праву считать более эффективным, чистым и лучше организованным городом, чем многие столицы западных государств.

Но за внешним гламуром скрывается неприятная правда: крупнейший город России задыхается от мусора.

По данным правительства, 12 миллионов жителей города производят более 7 миллионов тонн мусора в год – 20 процентов от всего российского бытового мусора. Промышленные отходы увеличивают эту долю еще больше, и лишь небольшая часть этих объемов идет на переработку.

Большая часть этого мусора оказывается в таких местах, как Александров – живописный исторический город в нескольких часах езды от столицы. Именно здесь находится одна из десятков подмосковных мусорных свалок.

Местные жители говорят, что они наблюдали, как незаконно свозимый из Москвы мусор за несколько лет сформировал неприглядную гору на окраине города.

«Я прихожу сюда, и у меня слезятся глаза и лицо опухает», – говорит 80-летний Владимир Саунин, чемпион СССР по дзюдо, который вместе с женой переехал в Александров несколько лет назад.

Тревоги по поводу негативного влияния мусорной свалки на здоровье населения, привели к протестам в Александрове в декабре прошлого года – крупнейшим протестам за последнее время. Около 5 тысяч человек вышли на городскую площадь и потребовали закрытия свалки.

Местные активисты, выступающие против свалки, говорят, что их представляют как нарушителей спокойствия, что их преследует полиция и оскорбляют в социальных сетях только за то, что они хотят дышать чистым воздухом в своем городе.

Люди боятся, и достаточно взглянуть на историю Александра Шестуна, чтобы понять почему.

Шестун, бывший глава Серпуховского района Московской области, присоединился к местным жителям, протестующим против расширения еще одной свалки в нескольких километрах от их домов.

Через несколько недель к нему домой пришли десятки вооруженных агентов ФСБ в масках и увезли его в московскую тюрьму Лефортово по обвинениям во взяточничестве, которые, по мнению его семьи и сторонников, явно были сфабрикованы.

«Это сигнал другим местным лидерам. Вы хотите, чтобы с вами случилось то же самое, что и с Шестуном? – заявила "Голосу Америки" его жена Юлия Шестун. – Это делалось для того, чтобы запугать, и пока такая форма запугивания работает».

Ожидается, что Шестун предстанет перед судом в марте.