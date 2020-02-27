Соперники Сандерса напоминают о его радикальном прошлом

27.02.2020, 11:14, Новости дня

ВАШИНГТОН – На дебатах демократов во вторник сенатор Берни Сандерс оказался под огнем критики за восхваление коммунистической Кубы при авторитарном лидере Фиделе Кастро.

Прогрессивист Сандерс – фаворит в гонке за право бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах в ноябре. Но если он получит номинацию, его поляризующие внешнеполитические взгляды наряду с его социалистической внутриполитической повесткой могут привести к катастрофическим потерям для Демократической партии.

На дебатах в Южной Каролине с участием семи кандидатов, которые транслировались каналом CBS News, сенатор от Вермонта Берни Сандерс заявил, что он выступает против авторитаризма во всем мире.

Тем не менее, он настаивал, что был прав, когда заявлял об улучшении качества здравоохранения и образования на Кубе при коммунистическом лидере Фиделе Кастро.

По словам Сандерса, его взгляды не отличаются от позиции бывшего президента Барака Обамы.

«Барак Обама говорил, что они добились больших успехов в области образования и здравоохранения – и это был Барак Обама, – напомнил Сандерс. – Иногда, простите меня, хорошо быть честными в отношении американской внешней политики, и это включает тот факт, что Америка свергала правительства по всему миру.

Бывшему вице-президенту при Обаме Джо Байдену не понравилось сравнение Сандерса. Он сказал, что его бывший начальник всегда подчеркивал решительное неприятие репрессий на Кубе, когда встречался с руководством этой страны.

«На самом деле, он (Обама) никогда не принимал авторитарные режимы, и не делает это сейчас», – заметил Байден.

Позитивные высказывания Сандерса о Кубе вновь привлекли внимание к его радикальному прошлому, включая его ассоциацию с Социалистической рабочей партией в 1980-х годах, которая призывала к «солидарности» с коммунистической Кубой и Ираном, когда тот удерживал американских заложников.

Биография Сандерса вызывает вопросы по поводу его внешнеполитических позиций, которые, как и его предложения о всеобщем доступе к бесплатной медицине и высшему образованию, также вызывают большие споры.

«Если страна и может стать более поляризованной, чем сейчас, то это только при Сандерсе-президенте», – отметил Дэвид Баркер, профессор политологии в Американском университете.

Сандерс намерен сократить военные расходы в период, когда американские противники наращивают свой потенциал.

Критики считают, что его неприятие использования американских военных почти во всех формах и готовность к снятию санкций с репрессивных правительств в Северной Корее, Иране и на Кубе равносильны соглашательству.

Многие демократы предупреждают, что в случае выдвижения Сандерса его просоциалистические наклонности не только будут стоить ему президентства, но и помогут республиканцам вернуть контроль над обеими палатами Конгресса.