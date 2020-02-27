Мишустин назвал сроки внесения в кабмин программы развития отстающих регионов

27.02.2020, 11:12, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов России.

«Для каждого из этих 10 регионов назначен свой куратор в правительстве. Я поручаю до 10 марта всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах», – передает ТАСС слова Мишустина.

Он напомнил, что эти программы рассчитаны до 2024 года, а в случае успешного их выполнения, соответствующие регионы смогут получить дополнительную поддержку на аналогичную сумму – по 5 млрд рублей.

Глава кабмина отметил, что средства по программам включены в национальные проекты по развитию инфраструктуры, образования, здравоохранения. «Но этого явно недостаточно для стимулирования опережающего экономического роста. Нужны более активные меры для повышения доходов, создания новых рабочих мест, оздоровления экономики. Нам необходимо добиться сбалансированного развития регионов, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин», – добавил председатель правительства.

Мишустин также сообщил, что намерен продолжить практику посещения российских регионов, чтобы «понимать реальную ситуацию на местах».

Будем оперативно принимать решения по проблемам, которые там существуют», – заключил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что для наиболее проблемных регионов нужны индивидуальные программы социально-экономического развития, которые должны вывести их из зоны бедности.