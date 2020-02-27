Житель Липецка в пылу ссоры с супругой устроил резню в квартире

27.02.2020, 11:06, Новости дня

Семейная трагедия разыгралась в ночь на четверг в Липецке. Глава семейства в ходе ссоры набросился с ножом на супругу и детей, убив младшую дочь и сильно порезав старшую. После расправы он поджег квартиру и свел счеты с жизнью — его тело нашли у подъезда, сообщает региональное управление СКР.

ЧП произошло около трех часов ночи на улице Стаханова. Что послужило причиной размолвки с 36-летней женой, работающей мировым судьей, остается неизвестным, но в разгар конфликта 35-летний мужчина схватился за нож. Четырехлетняя дочь от полученных травм скончалась на месте, 11-летнюю девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, серьезные травмы получила и супруга.

Липчанин после содеянного попытался поджечь квартиру, а после выпрыгнул из окна. К моменту прибытия медиков он был мертв.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство трех лиц".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Ситуацию с профсоюзами нужно менять – Милованов

24.01 / Минобороны назвало число приглашенных на Армейские игры-2020 стран

25.02 / Грэм с телефоном в руках показала, как кормит ребенка грудью

18.02 / Дублершу Кидман расстреляли в США вместе с мужем

29.01 / Ласицкене обвинила экс-министра и главу ОКР в проблемах легкоатлетов

31.12 / Захарова поделилась кулинарными предпочтениями

12.01 / В мире: Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

30.01 / Израильская пресса назвала решение Путина помиловать Иссахар жестом доброй воли

27.01 / У почувствовавшего недомогание в Москве китайца диагностировали «обычный кашель»

13.01 / «Мансчестер Сити» разгромил «Астон Виллу», «Уотфорд» победил «Борнмут». Результаты 22-го тура чемпионата Англии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика