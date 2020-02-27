Джеки Чана отправили на карантин. Актер посетил «коронавирусную вечеринку»

27.02.2020, 11:06, Новости дня

Известный актер, каскадер и спортсмен Джеки Чан, возможно, является переносчиком коронавирусной инфекции. Неделю назад 65-летний представитель боевых искусств посетил вечеринку в Гонконге, на которой были зараженные вирусом SARS-CoV-2.

Вместе с Чаном на вечеринке, где тусили около 60 человек, были актеры Алан Тамб, Алекс Фонг и режиссер Эрик Цанг. Как сообщает портал Евроспорт.Ru, у одного из правоохранителей, следившего за порядком на вечеринке, проявились симптомы заболевания.

По одной из версий, причиной заражения охранника стало то, что его жена и теща подхватили инфекцию в ресторане с морепродуктами в западном округе Гонконга. Сообщается, что все, кто оказался рядом с заболевшим, помещены на карантин. Инсайдеры считают, что среди них может быть и Джеки Чан.

При этом официальные представители 65-летнего актера и бойца, как и местные власти не подтверждают информацию о коронавирусе у Чана. Ранее Джеки пообещал миллион юаней (около 130 тыс. евро) тому, кто найдет лекарство от глобальной инфекции.



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