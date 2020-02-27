В МИД подтвердили, что в Италии гражданка Украины заболела коронавирусом

27.02.2020, 11:06, Новости дня

В Италии у гражданки Украины выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом 27 февраля УНН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«В Неаполе два случая подтверждено на инфекцию. Одна из двух заболевших – украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в провинции Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой «Спалланцани» в Риме», – сообщил Погорельцев.

По его словам, сейчас украинка находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, ее «состояние не критическое».

«Родственники, которых она навещала, на карантине. Генеральное консульство Украины в Неаполе в контакте с местным штабом», – добавил Погорельцев.

О болезни гражданки Украины в Италии 26 февраля сообщала журналистка Stranieri in Italia Марианна Сороневич.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились. За пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, 43 человека умерли. В частности, в Италии заболело 322 человека, 11 из них умерли, сообщили в ВОЗ.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.